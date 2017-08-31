«Возможность рекордной дефляции в августе сохраняется. У нас в настоящий момент годовая инфляция опустилась по недельным значениям до уровня 3,4%», — заявил он.

Кроме того, согласно уточненному среднесрочному прогнозу, инфляция в РФ на конец текущего года буде ниже целевого уровня ЦБ и составит 3,7%, а в последующие три года стабилизируется на уровне 4%. Как сообщает РИА Новости, при этом среднегодовой показатель за 2017 год составит 4% и будет оставаться на этом уровне с течение всего прогнозного периода.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в РФ с 22 по 28 августа 2017 года снизились на 0,2%, тогда как неделей ранее они не менялись, а до этого предыдущие три недели подряд снижались на 0,1%.

По данным Росстата, с начала августа цены опустились на 0,4%, а с начала года — поднялись на 1,9%. В прошлом году в целом за август цены не изменились, а с начала года (на отчетный период) инфляция достигла 3,9%. Таким образом, дефляция в 0,2% стала рекордной за многие годы. Такого недельного снижения цен не наблюдалось как минимум с начала текущего десятилетия.