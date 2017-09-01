Президент высоко оценил роль Китая как председателя БРИКС в 2017 году и призвал повысить роль этой организации в мировой политике и экономике.

Президент России также предложил приступить к формированию «широкого антитеррористического фронта», причем сделать это «не на словах, а на деле». «Очевидно, что, только объединив усилия всех стран, можно обеспечить стабильность на планете, найти пути урегулирования острых конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке», — написал российский лидер. Кроме того, он отметил, что «благодаря действиям России и других стран в последнее время появились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии».

Говоря о сотрудничестве в сфере кибербезопасности в рамках БРИКС, Путин отметил необходимость расширения взаимодействия в этой сфере. «Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности», — говорится в статье.

Москва, написал Путин, «разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры», и готова продвигать реформы в финансовой сфере с тем, чтобы вместе с партнерами по БРИКС преодолеть доминирование «ограниченного числа резервных валют».

Приоритетным направлением сотрудничества Путин назвал совместную работу в области науки, техники, инноваций, передовой медицины. На предстоящем саммите, по словам президента, будут обсуждаться меры по созданию новых лекарственных препаратов. Он также рассказал, что Россия предложила создать общий телеканал стран «пятерки».