Мастер-классы, тренинги, турниры по настольным экономическим играм и бизнес-квесты расскажут школьникам, как устроена экономика города, для чего ей нужны инвестиции и здоровая конкуренция, сообщила заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Сегодняшние подростки продвинутые, и мы должны им помочь стать успешными в мире, который стремительно меняют технологии. Пока в школьной программе нет обучения основам предпринимательства. Но мы готовы на понятном языке рассказывать, как устроена экономика города и какое будущее их ждёт, помочь сориентироваться при выборе профессии. Дни знаний в пространстве проекта «Биржа торгов» на ВДНХ проходят впервые, и, надеюсь, будут интересны юным москвичам», - сказала Наталья Сергунина.

Участники познакомятся с принципами управления дроном, создадут свои первые веб-сайты, попытаются понять, что такое цифровая экономика и криптовалюты, научатся эффективно продвигать бизнес-идеи и мыслить по-деловому и креативно.

Те, кто желает оценить свои конкурентные преимущества, смогут принять участие в аукционах бизнес-квеста «Школа юного инвестора» и турнирах по настольной игре «Экономикус. Биржа торгов».

Дни знаний проекта «Биржа торгов» пройдут в павильоне ВДНХ «Умный город»

1 сентября с 14:00 до 18:00;

2 сентября - с 11:00 до 18:00.