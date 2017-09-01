Автобусы, троллейбусы и трамваи ГУП «Мосгортранс» перевезли 1 миллиард человек с начала года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 1 сентября, Мосгортранс перевез миллиардного пассажира с начала года. Все больше жителей столицы выбирают наземный общественный транспорт для регулярных поездок по городу. Мы отмечаем рост числа экономически активных пользователей ‒ за 8 месяцев этого года пассажиры, не имеющие льгот, совершили на 30 миллионов поездок больше, чем за такой же период прошлого года. Это говорит об эффективности нашей работы, направленной на повышение скорости и комфорта проезда, ‒ сюда входит обновление подвижного состава,

оптимизация маршрутной сети и внедрение дополнительных сервисов», – прокомментировал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Основной оператор наземного городского транспорта Москвы обслуживает 800 маршрутов, которыми по рабочим дням пользуются более 5,5 миллиона человек. Самый популярный в столице маршрут ‒ трамвай № 17 ‒ перевозит свыше 65 тысяч человек в день. Ежедневно по будним дням на московских улицах работают более 6 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса.