В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке процесс выдачи виз по-прежнему приостановлен, передает DW со ссылкой на генконсула США в РФ Лоренса Тоби.

По его словам, все визовые операции, прерванные 23 августа, будут возобновлены в сокращенном объеме. «Уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар по нашим возможностям. Нам приходится переорганизовывать работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя новые функции», — пояснил он.

Генконсул также добавил, что выдача американских виз на территории России зависит от решения ряда технических вопросов. По его словам, США не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано.

«Правительство США не принимало никакого политического решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан», — подчеркнул Тоби.

Напомним, в конце июля МИД России потребовал от США сократить количество дипломатических и технических сотрудников в посольстве в Москве и консульствах на территории РФ. Свою деятельность прекратили 755 сотрудников дипмиссии США.