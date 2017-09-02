Праздничные мероприятия,посвященные Дню города, проходят в Москве вот уже несколько дней, но основная программа запланирована на предстоящие выходные, 9 и 10 сентября. Подробный обзор главных праздничных мероприятий на День города – в свежем номере «Москвы Инфо». Фестиваль посвящен выдающимся москвичам — ученым, авиаторам, путешественникам, деятелям культуры, спортсменам — и их достижениям и открытиям. Им и будут посвящены интерактивные арт-объекты и культурно-образовательная программа на площадках. Единый фирменный стиль празднования 870-летия Москвы создан на основе серии оригинальных текстильных орнаментов, разработанных советскими художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923—24 годах.

Степанова и Попова ориентировались на достижения мастеров русского авангарда и конструктивизма, к тому времени уже успевшего приобрести всемирную славу.

Площадки фестиваля тоже будут тематическими. «Москва покоряет» расскажет о достижениях московских ученых в авиации и космонавтике; «Москва строит» — об архитектуре Москвы; «Москва будущего» — о достижениях выдающихся ученых; «Москва открывает» — о вкладе москвичей в географические открытия, освоение Арктики и Антарктики; «Москва созидает» — о культурном наследии столицы; «Москва ставит рекорды» — об истории московского спорта, «Наши победы» — об истории военных побед с древности до 1945 года. В торговой программе, которую назвали «Москва гостеприимная», принимают участие 285 участников из 55 регионов страны, в местах, где проводится фестиваль, будет работать 85 ресторанов и кафе. Культурная программа насчитывает свыше 2100 мероприятий, включая игры и мастер-классы для детей.