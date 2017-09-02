В течение двух дней, 9 и 10 сентября, наша столица будет отмечать 870-ый юбилейный День города. В этом году для жителей и гостей столицы подготовлена масштабная культурно-развлекательная программа, которая насчитывает более 400 мероприятий и охватит более 300 площадок во всех округах Москвы.

Отражением тематики праздника станет девиз: «Москва – город, где создается история», посвященный выдающемуся вкладу нашего города и его жителей в российское и мировое наследие. Масштабная программа, организованная Департаментом культуры города Москвы, по традиции будет проходить в течение 2 дней.

Жителей и гостей столицы ждут концерты, экскурсии, фотовыставки, театрализованные постановки и многое другое.

Основные площадки 870-летнего юбилея Москвы:

Парк Олимпийской деревни

Мероприятия в честь Дня города в Парке Олимпийской деревни пройдут под девизом «Москва ставит рекорды, Москва - за спорт!».



Организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя спортивные и игровые активности, праздничный концерт, яркое светомузыкальное шоу и фейерверк. Гости парка смогут стать участниками “олимпийского квеста”, установить свой личный рекорд и получить призы от ZASPORT. Для детей подготовлена отдельная программа и спортивно-развлекательная эстафета.

Украшением программы станет водное шоу с показательным выступлением флайбордистов и аквабайкеров.

Музей-заповедник «Царицыно»

Праздничная программа в Царицыно будет основана на шедеврах российской и мировой классической музыки. Среди участников фестиваля будут представлены филармонические оркестры, а также солисты-инструменталисты и вокальные исполнители. Театральный состав:Калужский молодежный симфонический оркестр Александра Гиндина, ГАСО им Е.Светланова Владимира Юровского, ГСО «Новая Россия» Юрия Башмета.

Усадьба Кусково

Основа программы празднования 870-летия Москвы в усадьбе «Кусково» - классические виды искусства.

Зрителей ждут опера, балет, камерная музыка и ансамбли старинной музыки. Перед зрителями предстанут ожившие страницы истории династий Шереметевых, Голицыных и Трубецких. Театральный состав участников: Московский камерный оркестр Musica Viva, театр «МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА», МТЮЗ / Московский Театр Юного Зрителя и Театр «Новый Балет».

Храм Христа Спасителя

В честь празднования 870-летия столицы у Храма Христа Спасителя будут представлены классические и детские произведения. Специально для этого будет установлена и оборудована мобильная сцена - 9 сентября на ней разместятся симфонические и камерные оркестры, а также вокальные коллективы, 10 сентября здесь пройдет концерт детской песни.

Цветной бульвар

Четвертый год подряд фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре соберет неравнодушных горожан. Крупнейшие московские благотворительные фонды и обще- ственные организации объединятся для того, чтобы рассказать о необходимости развития благотворительности в современном обществе. В программе: ярмарка благотворительных фондов, благотворительный забег, концертная программа.

Арбат

Основной локацией межмузейного фестиваля выбрана площадка у Государственного Академического Театра имени Евг. Вахтангова, как посвящение знаменитой «Собачьей площадке», которая находилась недалеко от этого места и исчезла в 1962 году при прокладке проспекта Калинина. В рамках события посетители смогут узнать историю культовой «Собачки» и прилегающих арбатских переулков, где жили московские аристократы, а также знаменитые писатели, философы и музыканты.

Гостей ожидают пешеходные экскурсии, лекции историков и литературоведов, творческие встречи с актерами и писателями, концерты классической и джазовой музыки.

Парк Горького и Музеон

К 870-летию Москвы в Парке Горького вновь пройдет международный фестиваль искусств «Яркие люди»: посетители увидят масштабные шоу от театров Италии и Франции и премьерные постановки уличных театров России. Музеон, тем временем, превратится в подиум под открытым небом, где известные дизайнеры и художники – Андрей Бартенев, Саша Фролова, Кирилл Минцев, Венера Казарова и Роман Ермаков покажут свои новые коллекции в рамках программы «Москва дизайнерская».

Поклонная гора

Поклонная гора традиционно является одним из самых популярных мест празднования городских праздников. 9 и 10 сентября все желающие смогут стать зрителями концертов, посвящённых Дню города. Выступления популярных артистов, вокальные, танцевальные номера и многое другое ждут жителей посетителей праздника. Участие в формировании программы примут популярные СМИ.

Екатерининский парк

На День города в Екатерининском парке состоится театрализованная праздничная программа для всей семьи, в которой в доступной для детей и молодёжи форме рассказывается о наших Великих победах. Военачальники и полководцы, простые солдаты и матросы русской армии предстанут перед зрителями в ожившей музыкальной истории от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней. В программе, посвященной 870-летию Москвы, героические страницы истории будут чередоваться с рассказами о мирной жизни столицы, ее трудовых буднях.

Парк Северного речного вокзала

Гостей ждут интерактивные развлечения - спортивные площадки, активные игры и многое другое. На сцене пройдет театрализованная программа «Принесите мне карты открытий» – это шоу, посвященное первооткрывателям, исследователям, известным путешественникам от Степана Крашенинникова до Федора Конюхова. В программе – путешествие по России, а также разным странам и континентам. В дневных концертах: выступления национальных и этнических коллективов, объединенные темой путешествий. Кульминацией программы 9 сентября станут фрагменты легендарного спектакля «Юнона и Авось».

Аллея Космонавтов

Светомузыкальное шоу «7 шагов за горизонт», хореография на любой вкус, цирковые номера и по-настоящему космический состав: Quest Pistols, Tesla Boy, ON-THE-GO, Gayana, Plazma, Влад Соколовский, Сати Казанова, Вахтанг, Guru Groove Foundation, Группа ПИЦЦА, Леонид Агутин, DJ FEEL, Dj Filatov и другие звездные участники.

Тропарево

На День города Москвы все желающие смогут окунуться в волшебный мир путешествий, странствий и открытия новых земель. Во время празднования Дня города в зоне отдыха «Тропарёво» гостей ждёт праздничная театрализованная музыкальная программа «Клуб путешественников» в рамках тематики «Москва открывает». Площадка будет посвящена первооткрывателям и путешественникам.

Печатники

Печатники на День города презентуют всем желающим уникальную программу, посвященную медицине в рамках тематики «Москва покоряет». Организаторы расскажут о самых выдающихся докторах и ученых, чьи имена составили славу российской медицины. Московские клиники – старинные и самые современные – представят свои «визитные карточки». В ходе мероприятия пройдут мастер-классы по здоровому питанию, физкультуре, правилам оказания первой медицинской помощи.Также горожане смогут получить бесплатную консультацию специалистов московского здравоохранения.

Зеленоград

Зрители попадут в «виртуальную реальность» и смогут перенестись из зрительного зала на советские экраны. Роль телепорта будет выполнять паблик-арт объект в виде КВН-49 - первого массового телевизора в СССР. С голубого экрана, как и полвека назад будут вещать Владимир Зворыкин, Алексей Пажитнов и другие изобретатели и авторы открытий. Программа пройдёт в форме театрализованного действа. Вечером гостей ждёт выступление бывшей солистки группы SEREBRO Елены Темниковой и лауреата премий «Золотой граммофон», «Песня года» Александра Когана.

Поселок Московский

Программа «Мы выбираем спорт!» в рамках тематики «Наши рекорды» будет рассказывать истории спортивных побед нашего великого города. Гостей ждут показательные выступления учащихся спортивных школ, выступления на сцене и торжественный вечерний концерт с участием популярных и всеми любимых исполнителей.

Щербинка

Праздничная музыкальная программа «Музыка наших побед» для всей семьи пройдёт в рамках тематики «Наши победы». Участников ждут костюмированные интерактивные игры и анимация для детей: от марша Семеновского полка до военной музыки наших дней. Программа будет интересна как детям, так и взрослым. Вечером состоится концерт с участием популярных исполнителей: бывшего участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера и участницы шоу «X-фактор. Главная сцена» певицы Риты Дакоты.

Где смотреть фейерверки

Фейерверки запустят на набережных, площадях и в парках города вечером 9 сентября. Пиротехническое шоу начнется в 21:00.

Праздничный фейерверк, посвященный 870-летию Москвы, начнется в 21:00 9 сентября.

Пиротехническое шоу пройдет в 13 точках, расположенных на городских площадях и набережных, а также в парках Москвы. Для начала фейерверка было выбрано оптимальное время, удобное для горожан. Зрители шоу после его окончания смогут комфортно и без спешки добраться домой.

В 21:00 в небе над Москвой зажгутся пионы, хризантемы, змейки, сердечки и другие красочные рисунки. Всего над городом прозвучит 13 260 залпов. А в небе над Раушской набережной, парком Победы и Братеевским парком москвичи и гости столицы увидят число 870.



Адресная программа проведения фейерверков:



– ЦАО, Раушская набережная (фронт и с баржи);

– ЦАО, Лужнецкая набережная (с баржи);

– ЮЗАО, район Южное Бутово, пустырь на улице Кадырова;

– ЗАО, парк Победы на Поклонной горе;

– СЗАО, улица Рословка, дом 5 (на территории ландшафтного парка за ФОКом «Аквамарин»);

– САО, район Левобережный, парк Дружбы;

– СВАО, район Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда;

– ВАО, район Измайлово, городок имени Баумана;

– ЮВАО, парк «Кузьминки», улица Заречье, дом 3;

– ЮАО, набережная Москвы-реки, Братеевский парк, улица Борисовские Пруды, дом 25;

– ЮАО, район Царицыно, улица Садово-Крестьянская;

– ЗелАО, Озерная аллея, дом 4, строение 2;

– Центр спорта «Московский» (город Московский, ТиНАО).

В это же время на барже в акватории Москвы-реки напротив спорткомплекса «Лужники» (ЦАО) и на 13 концертных площадках установят трехметровые пиротехнические панно с числом 870. Они зажгутся одновременно с запуском фейерверков. Увидеть инсталляции можно будет на следующих площадках:

– парк искусств «Музеон» (ЦАО, улица Крымский Вал, владение 2);

– Триумфальная площадь (ЦАО);

– Патриаршие пруды (ЦАО);

– Екатерининский парк (ЦАО, улица Большая Екатерининская, дом 27);

– парк Новой Олимпийской Деревни (ЗАО, улица Лобачевского, дом 12);

– парк Речного вокзала (САО);

– музей-усадьба «Царицыно» (ЮАО, улица Дольская, дом 1);

– аллея Космонавтов (СВАО);

– зона отдыха «Тропарево» (ЮЗАО, улица Академика Виноградова, дом 12);

– Строгинская пойма, природно-исторический парк «Москворецкий» (СЗАО, улица Исаковского, напротив дома 33, корпуса 3);

– набережная Москвы-реки, парк «Печатники» (ЮВАО, улица Кухмистерова, дом 4, за кинотеатром «Тула»);

– Центральная площадь в Зеленограде (ЗелАО);

– городской округ Щербинка (ТиНАО).