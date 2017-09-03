Мосгортур займется повышением туристической привлекательности музеев, находящихся в ведении департамента культуры столицы. В ближайших планах – обеспечить online-продажи билетов в учреждениях, где эта услуга еще недоступна. Туристическое агентство разработает комплекс мер, направленных на внедрение современных технологий обслуживания музейных посетителей.



Билетные системы и online-сервисы столицы ждет модернизация и возможность в дальнейшем конструировать различные туристические и просветительские маршруты, а музеи города будут включены в городские программы и проекты туриндустрии.

«Необходимо создать условия, чтобы посещение музеев стало для жителей города частью повседневного досуга, интеллектуального отдыха, способом дополнительного образования. Также я считаю, что очень многие недооцененные в туротрасли московские музеи имеют большой потенциал, чтобы стать новыми точками притяжения на туристической карте Москвы», – заявил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимира Филиппова.