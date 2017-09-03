Мобильные пункты будут работать ежедневно с 4 сентября до 29 октября с 8:00 до 20:00, в субботу – 9:00–18.00, в воскресенье – 9:00–16:00. В свою очередь, директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департа здравоохранения Москвы Андрей Белостоцкий рассказал, что в мобильной вакцинации от гриппа возле станций московского метро будут задействованы 180 медицинских работников из 20 медицинских учреждений города.



«А также 15 специально оборудованных санитарных машин будут работать около входа на станции Московского метро и на 2 станции МЦК», – заключил Алексей Белостоцкий.