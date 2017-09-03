С начала года после звонков на телефон «горячей линии» в Центр передержки принято более 70 животных и птиц. В основном это хищные птицы – пустельга, канюк, тетеревятник, неясыть – и рептилии – змеи, черепахи, игуаны.

Животных находят в самых разных местах – во дворах, подъездах, на промзонах. Зачастую им требуется помощь ветеринаров, которую оказывают в центре.

Кроме того, часть животных, поступающих в Центр передержки, изымают у хозяев после проверок кафе и контактных зоопарков. В частности, после проведенных департаментом контрольных мероприятий в конце февраля 2017 года из одного из столичных контактных зоопарков в связи с отсутствием документов были изъяты питон и попугай сине-желтый ара.

«Также в конце февраля мы обнаружили двух львят в промзоне в Бирюлево – они тоже были изъяты», – добавил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Антон Кульбачевский уточнил, что единовременно в центре находится более 100 животных. После того как звери проходят реабилитацию, их пытаются направить в зоопарки и различного рода экологические центры.