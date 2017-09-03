Образование/Карьера

В настоящее время школа № 1073 закрыта на ремонт, с 1 сентября ее ученики станут заниматься в различных корпусах лицея № 507.

Автобусы к зданиям лицея будут отправляться от остановки «Поселок Строителей» по рабочим дням в 7:50 и 8:00. Остановки расположены только возле мест проведения занятий. Утренний рейс организуется и для повышения удобства проезда к третьему корпусу школы № 2094.

Автобус будет курсировать по рабочим дням – от остановки «Уссурийская улица» по районам Гольяново и Измайлово до остановки «7-я Парковая улица, 17». Он будет отправляться в 7:20.