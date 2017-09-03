С конца 1995 г. в России старые денежные знаки стали постепенно меняться на купюры современного дизайна достоинством в 1, 5, 10, 50 и 100 тысяч рублей. При этом самой первой в связи с ростом инфляции была выпущена банкнота 100 000 рублей с современным рисунком; за ней – пятидесятитысячные и десятитысячные.

В соответствии с Указом Президента РФ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен», с 1 января 1998 г. начался обмен названных купюр на новые с коэффициентом 1000:1. Учитывая негативный опыт предыдущих денежных реформ, обмен неденоминированных денег проходил постепенно – вплоть до 2002 г.

Узнать больше об экономических реформах в России в 1990-е гг. и других событиях современной отечественной истории можно на постоянной музейной экспозиции «Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития».

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21