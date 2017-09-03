НОВОЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

В конце сентября может вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете – теперь авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам, купившим невозвратные билеты, бесплатное место для провоза багажа. Напомним, в июле эта информация стала предметом бурной дискуссии: обсуждалось, что пассажирам с невозвратными билетами даже зимнюю одежду в руках запретят перевозить бесплатно. Но позже это не подтвердилось – речь идет только о багаже, и только для невозвратных билетов.

Получить компенсацию по ДТП будет проще...

Это касается получения компенсации по ОСАГО: Центробанк в скором времени может снять ограничения на число транспортных средств, участвующих в ДТП. Сейчас автовладелец может обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба после аварии лишь в следующем случае: если участников происшествия было двое, все они застрахованы по ОСАГО и кроме транспортных средств никто в аварии не пострадал. Теперь ограничение по числу участников будет отменено.

...А визу в Америку – сложнее

В связи с очередным похолоданием в российско-американских отношений может удлиниться и усложниться процесс получения неиммиграционной визы в США. Так, выдача таких виз в консульстве в Москве возобновлена, но только в Москве – учитывая значительное сокращение численности консульских сотрудников, срок выдачи виз может увеличиться.

Новые правила получения гражданства РФ

С сентября жителям Украины станет легче получить российский паспорт. Раньше им нужно было получать справки, подтверждающие их отказ от предыдущего гражданства. Теперь достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства Украины, нотариально его заверить, а после предоставить в МВД РФ. Кроме того, теперь желающим получить гражданство РФ нужно будет произносить текст присяги. А людям, осужденным за терроризм и экстремизм, теперь официально могут отказывать в российском паспорте.