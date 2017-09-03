Готовим вкусно

Ужин на скорую руку

Какая женщина не сталкивалась с ситуацией, когда засиделась на работе или за просмотром любимого сериала, а до приезда мужа осталось минут 40. Хорошо, если ужин был приготовлен еще в обед. А если нет? Тогда тоже не беда! Предлагаем несколько вариантов быстрого, но вкусного ужина, которые можно приготовить из самых простых продуктов.

Картошка – наше все!

Итак, пора бежать на кухню. Что есть из продуктов практически всегда? Картофель! Наверняка, он у вас есть. Около 5-6 штук средних картофелины, сливочное или растительное масло, пара зубчиков чеснока и зелень — это набор для приготовления нескольких чудных блюд. Картофель нужно нарезать на удобные брусочки, посолить, поперчить, сбрызнуть растительным или растопленным сливочным маслом и отправить в духовку на 30 минут.

Когда картошка подрумянится, ее можно присыпать мелко порубленными зубчиками чеснока и зеленью. Такой картофель может стать прекрасным дополнением к мясному или рыбному блюду. А если к печеной картошечке подать овощной салат, тогда можно обойтись и без мясной составляющей.

К тому же картофель можно поджарить или сварить. Вареную картошку нужно сдобрить кусочком сливочного масла и добавить к ней один зубчик чеснока, пропущенный через давилку. Если вареный картофель дополнить мелко порубленным укропом, то получится очень ароматный и вкусный гарнир.

Макароны – как без них?

Надоел картофель и хочется чего-то такого итальянского? Тогда паста – это ваш выбор! Подойдут любые макаронные изделия. Их нужно отварить альденте и дополнить соусом, овощами, мясным или грибным фаршем. Самое простое, что можно сделать, – это присыпать отваренные макароны тертым сыром. Это очень вкусно и так по-итальянски!

Еще прекрасным вариантом будут спагетти с томатной подливой. Для подливы понадобится 2–3 помидора или немного томатной пасты. Помидоры нужно измельчить и хорошо обжарить на капле растительного масла. Добавив к смеси зубчик чеснока и немного зелени, можно придать соусу особый аромат. Если есть в холодильнике творог, то его тоже можно добавить к отваренным рожкам или ракушкам. Еще понадобится сырое яйцо. Его нужно взболтать и отправить в макаронно-творожную смесь. Полученный микс нужно сложить в форму и отправить на 30 минут в духовку. Получится сногсшибательная запеканка.

Вареные макароны можно обжарить на растительном масле с яйцом. Когда макароны подрумянятся, к ним можно добавить немного (на кончике ножа) куркумы и покрошить зелень. Такое блюдо не нуждается в дополнении. Оно выглядит вкусно и имеет весьма притягательный аромат.



Кто не любит бутерброды?

Если в холодильнике есть немного колбасы, паштет или баночка консервированной рыбы, уже вырисовывается вполне неплохой ужин. Понадобится еще хлеб. Итак, хлеб режем на порционные кусочки, подрумяниваем на сухой сковороде, натираем чесночком и смазываем капелькой майонеза (необязательно). Сверху можно положить ломтик помидора или огурчика, шпротину или ломтик вареного яйца. Получится вкусно и ароматно.

Нарезанный батон можно обмакнуть в смесь из трех куриных яиц и 2 столовых ложек сметаны и обжарить до золотистости на растительном масле. Так получатся гренки. Если такие золотистые ломтики натереть чесноком, то получится отличное дополнение к борщу или супу. Если румяную гренку намазать вареньем, повидлом или медом, то получится прекрасное дополнение, которое сделает вкусным вечернее чаепитие.

Вкусные овощи – полезный ужин

В холодильнике завалялась пара кабачков или баклажанов? Это прекрасные ингредиенты для вкусного ужина. Нарезанные на тонкие пятачки кабачки или баклажаны нужно посолить и обжарить на растительном масле. На румяные пятачки можно положить немного чеснока. Прекрасным дополнением к таким овощам станет майонез, сметана или мягкий сыр.



Если нарубить кабачки или баклажаны мелкими кубиками, добавить к ним лукрепку, немного томата и обжарить на сковороде, получится неплохое соте. Для придания аромата и пикантности вкусу нужно использовать зелень и специи.

Конечно, баловать семью пекинской уткой и разными фламбе – это беспроигрышно и правильно. Но иногда так хочется чего-то такого простенького, быстрого и вкусного. Вышеперечисленные варианты быстрых блюд особенно подходят для таких случаев.

Конструктор для вкусного обеда

Ежедневное приготовление еды можно упростить и более радикальным способом – вместо покупки продуктов в магазинах пользоваться услугами служб доставки продуктовых наборов. Таких сервисов сейчас в Москве работает несколько, особую популярность они стали приобретать пару лет назад, когда в самостоятельную жизнь стали стремительно уходить подросшие миллениалы – маминых обедов под рукой больше нет, а стоять часами у плиты молодое поколение не привыкло. И правильно! Сейчас это совершенно не нужно, если на то нет особого желания.

Сервисы доставки продуктовых наборов работают так:клиент получает коробку с продуктами, максимально подготовленными для финальной стадии приготовления блюда – термической обработки. Картофель порезан на аккуратные кубики, мясо нашинковано – осталось, четко следуя прилагаемой инструкции, поджарить или подтушить все это на сковороде, даже соусы и приправы ко всем блюдам прилагаются. Таким образом, на приготовление полноценного обеда уходит не более 15 минут, но при этом еда не разогретая после путешествия по московским пробкам, а свежеприготовленная. В коробке продуктов на день есть ингредиенты и завтрака, обеда, ужина, десерта. Выгоднее всего заказывать набор продуктов на неделю – обычно тогда привозят коробку с едой килограммов на 10 – и все: на всю неделю вперед у семьи расписано меню, ломать голову над этим вопросом не нужно, а любое блюдо можно приготовить на считанные минуты.

Чем еще хороши подобные сервисы – в них, как правило, предусмотрено индивидуальное составление меню. Вы указываете менеджеру ваши пожелания, противопоказания, вкусовые предпочтения, и для вас составляют оптимальный список блюд на неделю. Кроме того, пока что такие сервисы отличаются довольно высоким качеством продуктов.

Набор продуктов на неделю

(на 2 взрослых и 1 ребенка) в среднем стоит 5-6 тысяч рублей. Насколько это соизмеримо с суммой затрат на покупки в магазинах (правда, не факт, что вы полностью откажетесь от самостоятельных закупок даже при доставке продуктов) – неизвестно, такие расчеты индивидуальны в каждой семье. Но с точки зрения сокращения временных затрат это однозначно выгодно.

Быстрое спасение

У микроволновок много противников, не все считают полезной еду из микроволновой печи, тем не менее этот аппарат стоит почти на каждой кухне. И в случае аврала поможет быстро приготовить вкусный обед. Чаще всего микроволновую печь используют для быстрого разогревания вчерашних блюд, не предполагая, что ее применение гораздо шире. В микроволновке можно приготовить очень многое! Эта кухонная техника ускорит приготовление даже кондитерских и праздничных блюд. Кулинарные рецепты блюд для микроволновой печибыстро, вкусно и дешево

Вареная, тушеная картошка

Картошку, морковь или любые другие овощи, требующие массы времени и строгого контроля у плиты, можно приготовить и в СВЧ-печи. Продукт нужно очистить, нарезать на кусочки, после чего уложить в обычный полиэтиленовый пакетик (обязательно не использованный ранее!). Сверху все посыпается специями, лавровым листом. Завершает картину столовая ложка воды.

Теперь пакет можно завязать узлом, выпустив предварительно из него лишний воздух. Картошку нужно положить в печь, поставив максимальную мощность и установив таймер на 7-8 минут. Как только мешок превратится в надутый шар, нужно остановить процесс готовки и дать пакету время опасть (он не должен лопнуть), а затем продолжить. После истечение необходимого времени картошку в мешке следует выложить на разделочную доску и подождать, пока пакет опять с дуется. Все, блюдо готово!