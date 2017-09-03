Ранее сотрудники центров только принимали документы на оформление загранпаспорта, а для получения этого документа необходимо было обращаться к специалистам МВД, чьи службы располагаются на территории центров, но работают по графику, предусмотренному административным регламентом.

С 7 августа 2017 года для оформления и получения загранпаспорта на 5 лет в любом из 127 центров госуслуг в каждом районе Москвы нет необходимости подгадывать время и ориентироваться на график работы сотрудников МВД, ведь все центры «Мои Документы» работают 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, что делает получение услуги быстрым и комфортным.

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу для постоянно зарегистрированных и временно зарегистрированных жителей на территории города Москвы (без привязки к месту регистрации).

Напомним, за один визит в центр можно обратиться сразу за несколькими государственными услугами и дополнительными сервисами. В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе или перекусить. А администраторы помогут получить услуги в электронном виде.