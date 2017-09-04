Образование/Карьера

О новых школьных предметах, отказе от единого учебника по истории и заработке на готовых домашних заданиях рассказал в интервью Москве 24 генеральный директор rорпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

Не замена книгам

Электронный учебник – это всего лишь одна из форм предоставления учебных материалов. Кому-то удобно работать с этой электронной формой потому, что не надо таскать с собой в портфеле большое количество бумажных учебников.

Наши электронные учебники автоматически адаптируются под любой размер экрана. Они позволяют настроить нужный для человека и комфортный для него размер шрифта. Кому-то нужно покрупнее, а кто-то, наоборот, хочет, чтобы больше текста помещалось на экране. Электронные формы учебников обогащены дополнительным интерактивным и мультимедийным контентом, например, видео или аудио.

Наличие таких преимуществ не означает, что вся система образования рано или поздно перейдет на электронные учебники. Я думаю, что даже в одном классе только часть учеников выберет для себя электронную форму учебников.

В нашей цифровой образовательной платформе lecta.ru уже сейчас имеется 600 наименований учебников в электронной форме, причем не только наших, и все их можно приобрести. Кроме того, с этого учебного года мы начинаем масштабную апробацию цифровых образовательных сервисов для педагогов, содержащих интерактивные и мультимедийные материалы для более эффективного проведения уроков и контроля знаний.

Минусы электронных учебников

Естественно, у электронных учебников есть минусы. Это, прежде всего, высокая стоимость производства, то есть стоимость создания одной электронной формы учебника – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей за наименование. Потому что приходится многие вещи делать вручную, технологии еще не до конца обкатаны, не до конца автоматизированы. И приходится создавать много нового контента: фотографии, видео, аудиозаписи, много программных решений – это все стоит, конечно, серьезных денег. Это первое.

Второе, сейчас нет СанПиНов для электронных учебников. Непонятно, каким образом работа с электронным учебником влияет на здоровье ребенка, поскольку нет масштабных и серьезных исследований на эту тему.

5 млн рублей за готовую домашку

То, что сейчас беспокоит наши издательства – это пиратство в Интернете. То есть цифровое пиратство и сервисы с готовым домашним заданием, которые, по сути, дезавуируют текущий и частично тематический контроль знаний в том виде, в котором он сейчас работает в школе.

У этих ресурсов очень высокая посещаемость, то есть самый крупный ресурс – порядка 40 миллионов посещений в месяц. Понятно, что учеников у нас (в России – прим. ред.) всего 15 миллионов, но они, видимо, ходят на эти ресурсы неоднократно в течение месяца. И если у сайта посещаемость 40 миллионов, то заработок владельца на рекламе составляет примерно от 3 до 5 миллионов рублей в месяц. А что касается пиратства или производства фальшивых бумажных учебников, то, мне кажется, эта проблема исчерпала себя еще в начале 2000-х годов.

Свыше 90% всех закупок учебников – это закупки за счет бюджетных средств. А поставки учебников по государственным контрактам либо идут напрямую от нас, либо осуществляются нашими партнерами и дилерами. Сложно предположить, что кто-то в этой ситуации будет печатать наши учебники, не имея на то соответствующих прав. Это довольно странное, уголовно наказуемое деяние. Такие ситуации достаточно просто выявляются.

Единого учебника по истории не будет

История с историей уже практически закончилась. В результате был принят историко-культурный стандарт, в котором раскрывается содержание исторического образования, которое должно быть в школе. И в соответствии с этим историко-культурным стандартом в Федеральный перечень было включено три линии учебников, в том числе одна от нашего издательства. Создать единственный учебник, по сути, не удалось. Удалось создать три линии учебников, соответствующих в базе единому историко-культурному стандарту.

И по ЕГЭ тоже

Есть содержание образования, которое находит свое отражение в учебнике, а есть форма проведения контроля знаний – конкретно ЕГЭ. Задачники предназначены для того, чтобы подготовить вас к этой форме проведения контроля, сформировать навыки работы с этой формой. Поэтому без них, к сожалению, никак.

Содержательная подготовка к ЕГЭ может осуществляться и по обычным учебникам для старшей школы, особенно это касается учебников, предназначенных для изучения того или иного предмета на углубленном уровне. Сделать учебное пособие, которое содержало бы в себе и материал для изучения и значительный объем заданий для формирования навыков прохождения контроля знания наверное можно. Просто это будет действительно большое по объему издание. И у такого пособия будет довольно высокая себестоимость. И смогут ли его позволить себе купить родители учеников, я не знаю. Мы этот вопрос пока не изучали. Но, судя по тому, что на рынке до сих пор таких материалов практически нет, наверное, они не пользуются большой популярностью.

Новый школьный предмет – шахматы

С этого учебного года во многих российских школах вновь вводится изучение астрономии. У нас есть классический учебник астрономии, и мы его активно поставляем сейчас в школы. Кроме того, Ольга Васильева (министр образования – прим. ред.) выступает за проведение в школах занятий по шахматам.

Мы уже подготовили учебники для таких занятий, которые можно будет использовать как в рамках основной части учебного плана, так и при реализации вариативной части образовательной программы школы.

Будут ли учебники умнее

Нельзя однозначно сказать, становятся ли учебники со временем сложнее или становятся они проще. Скорее, они становятся разнообразнее в связи с тем, что и педагоги разные, и дети разные, и уровень подготовки у них разный, потребности разные.

И нужно понимать, что учебник – во многом это инструмент педагога. Если педагог талантливый, если педагог готов работать со сложным, серьезным, хорошим учебником, то почему бы не дать ему такой инструмент? От этого выигрывают наши дети, растут их образовательные результаты, уровень знаний, развиваются навыки. Мы подстраиваемся под потребности участников образовательного процесса и делаем те учебные материалы, которые нужны школе.

Оленёва Кристина