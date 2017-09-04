Стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения уровня и качества жизни населения.

Определены приоритетные направления стратегии. К ним, в частности, относятся: обеспечение защиты населения как потребителей, защита потребительских прав социально уязвимых групп населения, стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей, развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах, содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.