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Экономика

Методы решения геополитических вопросов одобрены правительством РФ

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Председатель Правительства Дмитрий Медведев

Методы решения геополитических вопросов одобрены правительством РФ

ИА «РОСБАЛТ» 04 сентября 2017г., 15:02

Cтратегия в деле защиты прав потребителей одобрена и документ на эту тему подписан сегодня премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Стратегия определяет цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей, обеспечения соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам, защиты интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально уязвимые группы населения в целях повышения уровня и качества жизни населения.

Определены приоритетные направления стратегии. К ним, в частности, относятся: обеспечение защиты населения как потребителей, защита потребительских прав социально уязвимых групп населения, стимулирование моделей производства и сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей, развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор при более низких ценах, содействие созданию и деятельности общественных объединений потребителей.


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