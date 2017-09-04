11.08.2017 была рассмотрена заявка Департамента торговли и услуг города Москвы об ограничении движения ТС по крайним правым полосам на ул. Тверская, ул. Охотный Ряд, ул. Моховая, М. Гнездиковском пер. и Никитском пер. с 23:59 5 сентября (вт) до 06:00 7 сентября (чт) 2017 г.; с 06:00 11 сентября (пн) до 06:00 12 сентября (вт) 2017 г. и о перекрытии движения ТС на М. Гнездиковском пер. и Никитском пер. с 23:59 5 сентября (вт) до 06:00 12 сентября (вт) 2017 г.; ул. Тверская + прилегающие переулки с 00:01 8 сентября (пт) до 06:00 11 сентября (пн) 2017 г.; ул. Моховая и Театральном пр. с 22:00 8 сентября (пт) до 06:00 11 сентября (пн) 2017 г. в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города Москвы (протокол от 11.08.2017 № 17-49-31/7).

По итогам рассмотрения принято положительное решение.

ГУП «Московский метрополитен», в дни проведения Дня города Москвы не планируется закрытие станций. Будет организована работа оперативных штабов на станциях «Охотный ряд», «Китай-город», «Парк Победы», «Парк Культуры». Решения об ограничении или закрытии станций будут приниматься исходя из складывающейся обстановки.

ГУП «Мосгортранс» будут внесены необходимые изменения в маршруты наземного городского пассажирского транспорта на период проведения Дня города Москвы.

Информация об изменении режима работы маршрутов будет заблаговременно размещена на официальном сайте ГУП «Мосгортранс» (www.mosgortrans.ru) и на остановочных пунктах по трассам следования изменяемых маршрутов, а также все перекрытия и расписание работы общественного городского транспорта можно посмотреть на сайте Департамента транспорта (www.transport.mos.ru).