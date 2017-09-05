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Политика
Без комментариев оставила Мария Захарова призыв Жириновского
Получен ответ представителей МИД РФ на заявление Владимира Жириновского о смене министра иностранных дел России Сергея Лаврова..
«Он это регулярно говорит. Не комментируем», — сказала Захарова.
Ранее Жириновский предложил сменить главу МИД РФ. «Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. Я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки <…>, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — заявил Жириновский.
При этом лидер ЛДПР не сказал, кто должен занять место нынешнего министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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