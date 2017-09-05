«Он это регулярно говорит. Не комментируем», — сказала Захарова.

Ранее Жириновский предложил сменить главу МИД РФ. «Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. Я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки <…>, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его», — заявил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР не сказал, кто должен занять место нынешнего министра иностранных дел России Сергея Лаврова.