Образование/Карьера

ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня пишут в РФ в дополнительный период с 5 по 16 сентября 2017 года.

Сдать экзамены в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Русский язык можно будет сдать 5 и 16 сентября, математику базового уровня — 8 и 16 сентября.

Дополнительный ЕГЭ в этом году будут сдавать около 7,5 тыс. человек, большая часть — 6,5 тыс. — выпускники 2017 года. Экзамены пройдут в 84 регионах России, для этого подготовлены 140 пунктов проведения экзамена (ППЭ), где обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников.

Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая по 1 июля.