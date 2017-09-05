Продолжительность проектирования не должна превышать 10 месяцев с момента заключения государственного контракта. Начальная максимальная цена контракта – 425, 2 миллиона рублей. Подведение итогов запланировано на 2 октября 2017 года.

Победителю конкурса предстоит выполнить проектно-изыскательские работы в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства почти 10 километров дорог.

Проектная документация должна предусмотреть следующие этапы: строительство участка дороги Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, строительство эстакады основного хода съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, эстакадный съезд с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта, эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, эстакадного съезда с внутренней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада, эстакадного съезда с внешней стороны ТТК на проезд Ботанического сада и Шелепихинскую набережную, реконструкция улиц: Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.

Кроме этого предстоит запроектировать строительство двух подземных пешеходных переходов.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить площадки для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. – Департаменту строительства Москвы в АИП предусмотрены средства на проектирование объекта, освобождение территории, перекладку инженерных коммуникаций и подключение к инженерным сетям дорожных объектов. Строительство и реконструкцию самой магистрали планируется провести с привлечением средств инвесторов. Новая развязка обеспечит выезд автотранспорта с Северного дублера на прилегающие участки УДС».