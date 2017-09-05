«Ко Дню города будут выпущены тематические билеты «Единый» общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября», - пояснил порталу заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



На лицевой стороне билета написано «870 Москва», а на оборотной - лозунг праздника: «Город, где создается история».



В этом году метрополитен и Московское центральное кольцо в честь юбилея столицы будут работать всю ночь с 9 на 10 сентября. Ко Дню города в московском метро запустили посвященный юбилею поезд. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана с Москвой.



Поезд оформлен в соответствии с темами праздника: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Наши победы». И дополнительная тема в оформлении - «Москва на страницах газет». Поезд перевозит пассажиров по Кольцевой линии метро.