Личный бюджет
Начиная с 2019 года Сбербанк получил возможность выдавать паспорта гражданам России
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров сообщил, что выдавать паспорта будут в отделениях банка служащие функциями служащих МФЦ..
По словам Шарова, сотрудники отделений начнут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
«Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — цитирует издание слова вице-президента.
Новый проект будут тестировать на протяжении всего 2018 года.
О том, что в МФЦ можно будет получить паспорт и водительское удостоверение стало известно еще в августе прошлого года. Также тогда сообщалось, что в МФЦ разрешат получить информацию ФНС об уплате налогов, пеней и штрафов.
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