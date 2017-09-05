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Личный бюджет

Начиная с 2019 года Сбербанк получил возможность выдавать паспорта гражданам России

Фото: twitter.com

Начиная с 2019 года Сбербанк получил возможность выдавать паспорта гражданам России

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 05 сентября 2017г., 09:53

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров сообщил, что выдавать паспорта будут в отделениях банка служащие  функциями служащих МФЦ.

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По словам Шарова, сотрудники отделений начнут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

«Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году», — цитирует издание слова вице-президента.

Новый проект будут тестировать на протяжении всего 2018 года.

О том, что в МФЦ можно будет получить паспорт и водительское удостоверение стало известно еще в августе прошлого года. Также тогда сообщалось, что в МФЦ разрешат получить информацию ФНС об уплате налогов, пеней и штрафов.


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Москва-Инфо

   