«Посмотрим на хваленое американское правосудие», — сказал Путин. Глава государства добавил, что решение американских властей по ограничению доступа к зданиям российских дипломатических миссий «беспрецедентно».

Кроме того, Путин заявил, что Россия «оставляет за собой право» сократить 155 американских дипломатов, однако пока не будет к этому прибегать.

Ранее сообщалось, что США потребовали от России закрыть свое консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.