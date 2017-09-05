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Политика

По мнению президента РФ может подать в суд в связи с ограничением доступа в США

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

По мнению президента РФ может подать в суд в связи с ограничением доступа в США

ИА «РОСБАЛТ» 05 сентября 2017г., 10:24

Cтрана имеет право оформить жалобу по поводу ограничения доступа к территории российских дипломатических миссий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на саммите БРИКС.

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«Посмотрим на хваленое американское правосудие», — сказал Путин. Глава государства добавил, что решение американских властей по ограничению доступа к зданиям российских дипломатических миссий «беспрецедентно».

Кроме того, Путин заявил, что Россия «оставляет за собой право» сократить 155 американских дипломатов, однако пока не будет к этому прибегать.

Ранее сообщалось, что США потребовали от России закрыть свое консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.


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Москва-Инфо

   