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Политика
По мнению президента РФ может подать в суд в связи с ограничением доступа в США
Cтрана имеет право оформить жалобу по поводу ограничения доступа к территории российских дипломатических миссий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на саммите БРИКС..
«Посмотрим на хваленое американское правосудие», — сказал Путин. Глава государства добавил, что решение американских властей по ограничению доступа к зданиям российских дипломатических миссий «беспрецедентно».
Кроме того, Путин заявил, что Россия «оставляет за собой право» сократить 155 американских дипломатов, однако пока не будет к этому прибегать.
Ранее сообщалось, что США потребовали от России закрыть свое консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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