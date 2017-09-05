«Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке», — сказал Путин по итогам саммита БРИКС.

По его словам, все начинают думать о том, что «будет после выборов, кто где будет работать». «Работать надо сейчас. Каждому на своем месте. Активно. Не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду», — отметил глава государства.

«В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — добавил Путин.