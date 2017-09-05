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Политика

Разговор на тему президентской кампании-2018 Владимир Путин не считает своевременным

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

Разговор на тему президентской кампании-2018 Владимир Путин не считает своевременным

ИА «РОСБАЛТ» 05 сентября 2017г., 11:04

Президент РФ сообщил, что еще рано требовать обсуждения начала президентской избирательной кампании в России.

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«Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке», — сказал Путин по итогам саммита БРИКС.

По его словам, все начинают думать о том, что «будет после выборов, кто где будет работать». «Работать надо сейчас. Каждому на своем месте. Активно. Не ослабляя внимания к порученному участку работы ни на секунду», — отметил глава государства.

«В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — добавил Путин.


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Москва-Инфо

   