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Цитата недели
Иосиф Кобзон теперь не смотрит "Голос"
Народный артист СССР запретил внучке принимать участие в этом шоу..
«Я не смотрю с некоторых пор передачу "Голос", ни взрослый, ни детский. Они обезьянничают, пародируют, а не поют оригинально», - cказал Иосиф Кобзон, певец, депутат Госдумы РФ.
Они поют зарубежные хиты, а я хочу, чтобы они пели наши песни. Мне предложили, чтобы одна из моих внучек спела в "Голосе". Я ответил: "Никогда", - заявил Кобзон.
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