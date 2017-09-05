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Цитата недели

Иосиф Кобзон теперь не смотрит "Голос"

05 сентября 2017г., 15:30

Народный артист СССР запретил внучке принимать участие в этом шоу.

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«Я не смотрю с некоторых пор передачу "Голос", ни взрослый, ни детский. Они обезьянничают, пародируют, а не поют оригинально», - cказал Иосиф Кобзон, певец, депутат Госдумы РФ.

Они поют зарубежные хиты, а я хочу, чтобы они пели наши песни. Мне предложили, чтобы одна из моих внучек спела в "Голосе". Я ответил: "Никогда", - заявил Кобзон.


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Москва-Инфо

   