Цитата недели

«Я не смотрю с некоторых пор передачу "Голос", ни взрослый, ни детский. Они обезьянничают, пародируют, а не поют оригинально», - cказал Иосиф Кобзон, певец, депутат Госдумы РФ.

Они поют зарубежные хиты, а я хочу, чтобы они пели наши песни. Мне предложили, чтобы одна из моих внучек спела в "Голосе". Я ответил: "Никогда", - заявил Кобзон.