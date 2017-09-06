Во вторник, 5 сентября, президент поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства Соединенных Штатов из-за отнятой российской дипсобственности. Путин дал понять, что такой иск может быть подан в американский суд.

Такой иск действительно возможен — на основании пятой поправки к Конституции США, которая гласит, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры (due process of law), прокомментировал РБК юрист американской юрфирмы Bryan Cave Клиф Бернс. Это в частности подразумевает, что если правительство США забирает имущество, оно должно выплачивать справедливую компенсацию. «Это право может быть обеспечено защитой в федеральных судах США против самих Соединенных Штатах», — говорит юрист.

Российская Федерация может воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, аргументируя, что, ограничив ей пользование дипломатической собственностью, правительство США фактически изъяло это имущество, считает Бернс.

Однако в американском суде России будет сложно рассчитывать на победу. «Правительство США подчеркнет, что не отнимало собственность, а только ограничило ее использование Россией на основании внешнеполитических соображений. Американский суд скорее всего примет этот аргумент, тем более что российское правительство сохраняет возможность продать эту собственность», — объясняет Бернс.

«Я крайне скептически отношусь к перспективам такого судебного процесса», — заявил доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. «С одной стороны, американский суд вполне можно заподозрить в том, что он захочет подыграть своей стране. С другой стороны, американский суд всегда сможет сослаться на такую доктрину, как political question („политический вопрос“), которая подразумевает, что такие вопросы должны решаться на уровне исполнительной власти двух стран», — сказал Домрин. Более объективными и независимыми инстанциями для такого рода разбирательств были бы суд Лондона или Стокгольма, считает эксперт.