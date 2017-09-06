Специалисты оценивали качество голосовой связи по четырем показателям: доля неуспешных соединений, доля обрывов, средняя разборчивость речи и доля неразборчивых соединений.

По этому критерию на последнем месте оказался Вымпелком. Процент неудачных голосовых соединений у этого оператора составил 15,1. У Tele2, МТС и Мегафона эти значения достигли 1,2, 0,8 и 0,7 процента соответственно.

Также у Вымпелкома выявлено наибольшее количество соединений с неразборчивой речью (4,3 процента). Лучший результат – у Tele2 (0,1 процента).

Зато Вымпелком стал лидером по количеству доставленных СМС-сообщений, этот показатель достиг 100 процентов. Худший по этому показателю – МТС – 2,4 процента недоставленных посланий.

Самая высокая скорость мобильного интернета зафиксирована у Мегафона – 13,1 мегабита в секунду. У Вымпелкома, МТС и Tele2 этот показатель составил 5, 10,1 и 9,4 мегабита в секунду соответственно.

Исследование проводилось совместно с филиалом ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" с 3 апреля по 21 июля. В Вымпелкоме данные результаты назвали "категорически недостоверными". В Мегафоне также предъявили замечания к методике оценки качества связи.