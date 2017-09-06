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Авто

По статистике ЦОДД в столице пробки на дорогах

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

По статистике ЦОДД в столице пробки на дорогах

M24.ru 06 сентября 2017г., 01:55

В Москву вернулись осенние пробки и утром плотнее, чем обычно.

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Не основную, но второстепенную роль в образовании пробок на трассе играет начало учебных курсов в школах, колледжах и вузах. Вчера вечером движение было затруднено и осложнения на дорогах оценивались в  9 баллов, сегодня утром - 2 балла по оценкам специалистов составляют пробки на дорогах Москвы.

Больше всего сейчас машин на московской кольцевой дороге. Внешняя сторона 57-й километр Столкновение двух грузовиков стало причиной пробки на 9 балловнесколько километров.

Ленинский проспект тоже ослажнен плотным движением автомобилей. Затруднено движение на внешней стороне кольцевой от Рублево-Успенского до Минского шоссе. Весьма сильно осложнено движение и на внутренней стороне московской трассы Волоколамское-Ленинградское шоссе. Изменение трафика в Москве следующие:плотный поток по направлениюк центру на Дмитровки к центру от Петровско-Разумовской до Тимирязьевской.

По сути остановилась Волгоградка на въезде в город.

 


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