Не основную, но второстепенную роль в образовании пробок на трассе играет начало учебных курсов в школах, колледжах и вузах. Вчера вечером движение было затруднено и осложнения на дорогах оценивались в 9 баллов, сегодня утром - 2 балла по оценкам специалистов составляют пробки на дорогах Москвы.

Больше всего сейчас машин на московской кольцевой дороге. Внешняя сторона 57-й километр Столкновение двух грузовиков стало причиной пробки на 9 балловнесколько километров.

Ленинский проспект тоже ослажнен плотным движением автомобилей. Затруднено движение на внешней стороне кольцевой от Рублево-Успенского до Минского шоссе. Весьма сильно осложнено движение и на внутренней стороне московской трассы Волоколамское-Ленинградское шоссе. Изменение трафика в Москве следующие:плотный поток по направлениюк центру на Дмитровки к центру от Петровско-Разумовской до Тимирязьевской.

По сути остановилась Волгоградка на въезде в город.

