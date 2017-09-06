Центр организации дорожного движения Правительства Москвы информирует, что поворот с внутренней стороны Садового кольца на ул. Пятницкая теперь осуществляется через 3-й Монетчиковский переулок.

Перенос поворота позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд наземного пассажирского транспорта на внутренней стороне Садового кольца при проезде с Валовой улицы на Серпуховскую. Вместе с тем, данное решение позволит разгрузить дублер Валовой улицы на 20% за счет перераспределения потоков. За счет переноса поворота также сократится время проезда разворота над тоннелем на Валовой улице до 5-7 минут в час «пик».

Водителей просят быть более внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.