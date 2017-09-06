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Авто

Согласно последней информации ЦОДД поворот на ул. Пятницкая претерпел изменения

Согласно последней информации ЦОДД поворот на ул. Пятницкая претерпел изменения

Информационный Центр Правительства Москвы 06 сентября 2017г., 10:37

Иначе теперь будет осуществляться поворот с внутренней стороны Садового кольца

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Центр организации дорожного движения Правительства Москвы информирует, что поворот с внутренней стороны Садового кольца на ул. Пятницкая теперь осуществляется через 3-й Монетчиковский переулок.

Перенос поворота позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд наземного пассажирского транспорта на внутренней стороне Садового кольца при проезде с Валовой улицы на Серпуховскую. Вместе с тем, данное решение позволит разгрузить дублер Валовой улицы на 20% за счет перераспределения потоков. За счет переноса поворота также сократится время проезда разворота над тоннелем на Валовой улице до 5-7 минут в час «пик».

Водителей просят быть более внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.


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