Московская жизнь
50 тыс. уроков представлено столичным школьникам для улучшения качества образования
Использовать IT-технологии для повышения уровня образования предлагает проект «Московская электронная школа».
Почти 50 тысяч сценариев для проведения уроков разработано в
рамках проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщила руководитель
направления «Информационные технологии в образовании» Департамента
информационных технологий Москвы Светлана Романова.
«Московская электронная школа - это, конечно, программное обеспечение, которое позволяет проводить уроки иначе, чем это делалось раньше. Сейчас активно внедряется библиотека электронных материалов, в которой содержится на данный момент почти 50 тысяч сценариев, с помощью которых учителя проводят уроки», - сказала Светлана Романова.
Проект «Московская электронная школа» стартовал 1 сентября 2016 года. Он направлен на максимально эффективное использование IT-технологий в школе для улучшения качества образования.
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