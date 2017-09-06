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Московская жизнь

50 тыс. уроков представлено столичным школьникам для улучшения качества образования

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

50 тыс. уроков представлено столичным школьникам для улучшения качества образования

Информационный Центр Правительства Москвы 06 сентября 2017г., 10:48

Использовать IT-технологии для повышения уровня образования предлагает проект «Московская электронная школа»

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Почти 50 тысяч сценариев для проведения уроков разработано в рамках проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщила руководитель направления «Информационные технологии в образовании» Департамента информационных технологий Москвы Светлана Романова.

«Московская электронная школа - это, конечно, программное обеспечение, которое позволяет проводить уроки иначе, чем это делалось раньше. Сейчас активно внедряется библиотека электронных материалов, в которой содержится на данный момент почти 50 тысяч сценариев, с помощью которых учителя проводят уроки», - сказала Светлана Романова.

Проект «Московская электронная школа» стартовал 1 сентября 2016 года. Он направлен на максимально эффективное использование IT-технологий в школе для улучшения качества образования.


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