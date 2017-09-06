Почти 50 тысяч сценариев для проведения уроков разработано в рамках проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщила руководитель направления «Информационные технологии в образовании» Департамента информационных технологий Москвы Светлана Романова.



«Московская электронная школа - это, конечно, программное обеспечение, которое позволяет проводить уроки иначе, чем это делалось раньше. Сейчас активно внедряется библиотека электронных материалов, в которой содержится на данный момент почти 50 тысяч сценариев, с помощью которых учителя проводят уроки», - сказала Светлана Романова.



Проект «Московская электронная школа» стартовал 1 сентября 2016 года. Он направлен на максимально эффективное использование IT-технологий в школе для улучшения качества образования.