Директор киностудии Бориса Машковцева сообщил, что администрация переехала в новое здание уже в июне.



«Мы специально это сделали - вывезли нашу администрацию раньше для того, чтобы в здании уже чуть-чуть появился какой-то воздух, какая-то атмосфера. Потому что, когда вы въезжаете в совсем новое помещение, оно кажется каким-то бездушным, холодным. Сейчас там уже начинает возникать какая-то атмосфера, и мы дождались того, чтобы наши творческие группы закончили те проекты, которые были запущены еще с прошлого года. Сейчас, в течение сентября, мы уже полностью переселимся в новое здание», - сказал Борис Машковцев.