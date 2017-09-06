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Московская жизнь

Новоселье ждет «Союзмультфильм»

Фото: РИА новости / Рамиль Ситдиков

Новоселье ждет «Союзмультфильм»

Информационный Центр Правительства Москвы 06 сентября 2017г., 11:00

Знаменитая киностудия переселяется в конце сентября в новое здание по адресу ул.Академика Королева

.

Директор киностудии Бориса Машковцева сообщил, что администрация переехала в новое здание уже в июне.

«Мы специально это сделали - вывезли нашу администрацию раньше для того, чтобы в здании уже чуть-чуть появился какой-то воздух, какая-то атмосфера. Потому что, когда вы въезжаете в совсем новое помещение, оно кажется каким-то бездушным, холодным. Сейчас там уже начинает возникать какая-то атмосфера, и мы дождались того, чтобы наши творческие группы закончили те проекты, которые были запущены еще с прошлого года. Сейчас, в течение сентября, мы уже полностью переселимся в новое здание», - сказал Борис Машковцев.


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