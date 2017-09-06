Автомобилистов в Москве с Днем города поздравят с помощью цифровых открыток на дорожных экранах. До 10 сентября на табло можно будет увидеть логотип праздника вместе с лозунгом "Москва — город, где создается история".

В обычные дни дорожные экраны информируют водителей о ситуации на дорогах города, о погодных условиях, загруженности дорожных участков и пробках.

Ранее сообщалось, что в День города в Москве пройдет более 400 праздничных мероприятий. На 9 и 10 сентября в столице запланировано более 160 концертов и музыкально-поэтических программ, 130 выставок, лекций и научно-популярных программ, 100 мастер-классов, 20 экологических акций, 200 бесплатных экскурсионных маршрутов и 17 парковых фейерверков.