Личный бюджет

Александр Купцикевич считает, чо «основное внимание рынков переместилось на заседание ЕЦБ (Европейского Центробанка — ред.) в четверг». «От (главы ЕЦБ Марио) Драги ждут комментариев о нежелательности столь резкого роста курса евро, как это было в последние месяцы. Правда, этого же ждали от него в ходе (недавних) выступлений в (американском) Джексон-Хоуле (встречи руководителей мировых Центробанков — ред.).

Молчание по этому поводу вылилось в ралли евро, что вполне может повториться и на этот раз. Евро настроен на дальнейший рост в ближайшие месяцы к доллару», — говорится в обзоре эксперта.

На его взгляд, «чуть более сложным является вопрос, кто окажется сильнее — евро или рубль». «В этой паре рубль в предыдущие месяцы брал верх. Однако сейчас он вступает в ту фазу года, когда обычно российская валюта склонна к снижению. Сейчас кажется, что паре будет очень сложно закрепиться ниже 67 в ближайшие месяц-два. Не удивлюсь, если даже отметка 68 окажется весьма крепким орешком при текущей котировке в 68,50», — полагает Купцикевич.