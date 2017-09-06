Петербургская жизнь

Министерство транспорта России признало, что тотальный досмотр пассажиров в петербургском метрополитене неэффективен. В ведомстве заявили, что такие тотальные проверки должны проходить выборочно. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

При досмотре в министерстве порекомендовали использовать стационарные и ручные металлодетекторы, а также средства радиационного контроля. При срабатывании датчиков на рамках необходимо проводить обследование багажа с помощью «иных средств досмотра» — пассажирам предложат показать содержимое карманов, а багаж необходимо будет «прокатить» через транспортер рентгеновского аппарата.

25 июля две станции метро — «Спасская» и «Звенигородская» — в Петербурге работали с перебоями. Причиной перебоев стала тотальная проверка службой безопасности метрополитена всех пассажиров, на которых прореагировали звоном рамки металлодетекторов. 26 июля проверки проводили еще на двух станциях — «Электросиле» и «Крестовском острове». Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин позднее пообещал, что тотальные досмотры пассажиров, которые создали длинные очереди на некоторых станциях, будут продолжаться.

1 августа Минтранс пообещал изменить порядок досмотра пассажиров в петербургском метро, чтобы проверка безопасности не приводила к возникновению очередей и не затрудняла пассажирам передвижение. 2 августа Ространснадзор обвинил метрополитен Петербурга в неграмотном досмотре, из-за которого возникли очереди. Тогда ведомство рекомендовало равняться на метро Москвы.

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