Петербургская жизнь

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного (КРТИ) собирается с 2018 года забрать у компании «Велогород» станции велопроката в городскую собственность, а позднее выставить их на конкурс.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что единственный оператор в городе «ведет себя безобразно». Также он отметил, что на оператора не действуют никакие меры комитета. «Сейчас они заходят без конкурса, получают субсидию в 80 млн рублей, что-то зарабатывают на прокате — чего так не жить?» — прокомментировал чиновник работу «Велогорода».

В мае городской велопрокат дал сбой и некоторое время был недоступен для горожан. Организаторы готовы были вернуть деньги за разовые абонементы или предоставить дополнительные поездки со скидкой.



«Велогороду» могут выдать 68,6 млн рублей на развитие велопроката. При этом учредитель компании Алексей Линьков заявил, что выделенные деньги все равно не покроют необходимые расходы.

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