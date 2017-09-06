Тема недели (Питер Инфо)

Эксперты оценили затраты на строительство моста между Сахалином и японским Хоккайдо. По мнению специалистов, они составят порядка 1 трлн рублей.

Как заявил министр транспорта Максим Соколов, планируется привлечь около 500 млрд рублей инвестиций. Глава ведомства добавил, что проект могут реализовать уже в первой половине следующего десятилетия.

Несмотря на то, что ранее вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что возведение переправы обойдется не очень дорого, Соколов назвал строительство моста "затратным мероприятием".

"От самого перехода в районе пролива Невельского - это самый короткий перешеек между материком и островом Сахалин в рамках всего Татарского пролива, длина его всего 7 км - необходимо построить подъездные пути от Комсомольска-на- Амуре и до станции на территории Сахалина. Длина этих подъездных путей свыше 500 км", - цитируют СМИ.

Напомним, с инициативой возведения моста выступила Москва. Речь идет о строительстве смешанного автомобильно-железнодорожного перехода.

Источник: Петербургский дневник

.