Путешествия (Питер Инфо)

Мэр Санкт-Петербурга нанес визит в детский центр «КидБург», которому предстоит стать не только городом профессий, но и местом концентрации образовательных и туристических проектов.

Георгий Полтавченко прибыл в городок вместе с представителями городского комитета по образованию, чтобы обсудить варианты сотрудничества, способствующие развитию детского туризма в Северной столице. Целый ряд государственных организаций получил поручения наладить совместную работу с развлекательно-просветительской площадкой, чтобы еще больше детей и их родителей желало приехать в Санкт-Петербург и могло интересно провести здесь свой досуг.

«КидБург» - удивительный город профессий для юных петербуржцев – находится на проспекте Космонавтов в ТРК «Питер Радуга». Пришедшим сюда детям в возрасте от 2 до 14 лет предоставляется уникальная возможность окунуться в мир взрослых специальностей и побывать в роли космонавта, фермера, пожарного, строителя или банковского работника. Здесь ребятам помогают открывать в себе новые таланты и способности, учиться самостоятельности и приобретать новые знания и социальные навыки, которые пригодятся им в реальной жизни.

В планах сотрудников Смольного создание общего проекта под названием «Детский Петербург», наделенного образовательными, культурно-просветительскими и развлекательными функциями.

Источник: Галерная улица

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