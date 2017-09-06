Культура (Питер Инфо)

По словам краеведа и писателя Льва Лурье, в прошлом году фестиваль был посвящен 75-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Люди потянулись, отметил Лев Лурье, поэтому в этом году, несмотря на то, что круглой даты нет, “День Д” решили также продолжить.

“День Д-1967” пройдет с 8 по 10 сентября. По словам Льва Лурье, он начнется с минуты молчания в память о жертвах блокады Ленинграда.

В программе фестиваля лекции, круглые столы, экскурсии и квесты по довлатовским местам. Организаторы обещают творческие встречи и лекции Владимира Войновича, Сергея Соловьева, Татьяны Толстой и многих других писателей.

В последний день фестиваля на улице Рубинштейна пройдет 128 уличных мероприятий, это будет уличный праздник в духе 60-х. По словам организаторов, в этом году главная цель “Дня Д” - показать исторический контекст, Ленинград довлатовской эпохи.

Источник: Петербургский дневник

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