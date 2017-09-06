После сокрушительного поражения от СКА московскому «Спартаку» нужно встать и идти дальше. Стоит заметить, что команда Вадима Епанчинцева вполне себе перспективна. Просто ей нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям наставника и сыграться. Если все получится, то «Спартак» сможет побороться за попадание в Кубок Гагарина.

Тем не менее, на текущий момент у «Спартака» есть определенные проблемы в защите и при игре в меньшинстве, которые нужно исправлять, особо на фоне поставленной игры финского «Йокерита».

Отметим, что соперник красно-белых на текущий момент сыграл всего четыре игры в КХЛ, одна из которых пришлась на СКА. Отметим, что в аналогичной битве с питерскими «армейцами» финны не посыпались и до последнего пытались отыграться. Вгрызались в очки «шуты» и в игре против «Динамо Мск», в которой последним удалось победить лишь по буллитам.

В общем, в Хельсинки сейчас растет команда, которая способна замахнуться на победу в Кубке Гагарина, если, конечно, будет демонстрировать дальнейший рост. Впрочем, даже текущего запаса умения и мастерства финнам должно хватить, чтобы обыграть московский «Спартак».

Многие люди, интересующиеся ставками на матчи, спрашивают, каков прогноз на матч «Спартак» - «Йокерит». Букмекеры считают, что шансы финской команды выглядят предпочтительнее. Коэффициент на победу красно-белых равен 3,67, на победу финнов - 1,82, на ничью – 4,18.

Источник: Курьер-Медиа

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