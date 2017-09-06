В рамках ежедневных лекций ведущие ученые, писатели, публицисты расскажут об истории революции 1917 года и становлении власти большевиков, о нереализованных проектах советской Москвы и отношениях Русской православной церкви с советской властью, о перестройке, гласности и многом другом. Все лекции пройдут в зале № 103 в павильоне №75 на ВДНХ.

Кроме того, у журнала «Живая История» на ММКВЯ будет свой стенд (павильон №75 на ВДНХ, зал С, зона СМИ) , где посетители выставки смогут полистать журнал, приобрести уже вышедшие номера и оформить подписку. А те читатели, которые приобретут несколько номеров журнала, получат в подарок исторические книги.

Главный редактор журнала «Живая история» Никита Аникин так комментирует участие в ММКВЯ: «Мы рады, что можем рассказывать об интересных событиях из прошлого нашей страны не только со страниц издания, но и в формате живого общения. Это позволяет получить обратную связь, вступить в диалог с любителями истории. Все наши лекторы – высококлассные специалисты, которые не только досконально разбираются во всех деталях исторических событий, но и, что не менее важно, искренне любят свое дело и готовы делиться своим энтузиазмом со слушателями».

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ:

6 сентября, с 19:00 до 20:00, зал 103

Федор Гайда, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского университета им. М.В. Ломоносова

Тема: «Коммунисты против большевиков: революция и контрреволюция в России (1917-1938)»

7 сентября, с 19:00 до 20:00, зал 103

Олег Кириченко, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

Тема: «Государственно-церковные отношения в 1920-е - 1930-е годы»

8 сентября, с 19:00 до 20:00, зал 103

Денис Ромодин, старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России

Тема: «Нереализованные проекты советской Москвы»

9 сентября, с 19:00 до 20:00, зал 103

Елена Малышева, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета

Тема: «Постсоветская Россия: вызовы времени и приоритеты развития»

10 сентября, с 15:00 до 16:00, зал 103

Александр Барсенков, профессор факультета политологии Московского университета им. М.В. Ломоносова

Тема: «Перестройка Горбачева: прорыв к свободе или исторический обвал?»



СПРАВКА:



Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) проводится с 1977 года и является крупнейшим книжным форумом нашей страны. В этом году ММКВЯ примет у себя издателей из 39 стран мира: от стран ближнего зарубежья до далекой солнечной Кубы. Российское книгоиздание представят издательства из 60 регионов нашей страны.

Журнал «Живая история» выпускается Государственным центральным музеем современной истории России (www.sovrhistory.ru ) и Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Центр просветительских проектов». На страницах журнала – уникальные документы, живые свидетельства, редкие фотографии, малоизвестные факты и трудные вопросы отечественной истории за последние 150 лет.