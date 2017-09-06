Образование.Карьера (Питер Инфо)

Фонд «Живая классика» совместно с Российской государственной детской библиотекой запустили проект «Всероссийская школьная летопись», в рамках которого каждый класс любой школы сможет издать собственную «Книгу класса».

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина отметила, что создание такой книги — это творческий процесс, поэтому на всех этапах будет присутствовать «состязательный момент». По итогам года будет издаваться одна книга, в которой соберут лучшие эссе разных классов.

Директор издательства «Рипол классик» Сергей Макаренков уточнил, что три бесплатных экземпляра книги каждой школы будут направлены в фонд библиотеки школы, Российскую государственную детскую библиотеку и Российскую книжную палату.

«Такой опыт коллективного написания текста в том или ином виде уже существует в школе. И тогда мы подумали, почему бы не сделать общую книгу, написанную одноклассниками», — рассказала соучредитель проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. Также она отметила, что такие коллективные книги уже вышли в десяти российских школах.

Подобные издания по итогам лагерных смен уже готовят в Международном детском центре «Артек».

«Проект позволяет без редактуры (никто не говорит, как надо это делать) оставить свой след, который через 21 день становится книгой.

Это создает возможность сделать книгу, чтение и писательство модным в современном детском и юношеском пространстве. Это также помогает детям приобрести уверенность в себе — быть автором своей жизни», — рассказал директор «Артека» Алексей Каспржак.

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