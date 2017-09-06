Автомагистраль (Питер Инфо)

Смольный установит и протестирует систему автоматической фотофиксации «Паркон» на трассах и шоссе, ведущих к аэропорту «Пулково», сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по информатизации и связи и службам аэропорта расчистить трассы от незаконно припарковавшихся автомобилей.

По мнению Албина, аэропорт «Пулково» недостаточно информирует жителей и гостей города о действующих тарифах на существующих парковках аэропорта, из-за чего многие паркуются в ожидании прилета или отлета на обочинах дорог, ведущих к «Пулково».

Вице-губернатор поручил организовать опытную фотофиксацию нарушителей с 15 сентября по 15 декабря, провести активную информационную кампанию о парковочных возможностях аэропорта. Он также предложил сократить количество парковочных мест для сотрудников аэропорта и увеличить их для пассажиров.

«Парковочное пространство «Пулково» должно быть ориентировано на пассажиров. Вы выгодоприобретатели и должны создавать комфортные условия для пассажиров. Надо усиливать парковочную службу аэропорта, в том числе техническими средствами «Паркон», и в целом ориентироваться на задачи обеспечения безопасности при регулировании прохождения и стоянки автотранспорта в нашем аэропорту», — заявил Албин управляющей «Пулково» компании ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Сейчас на территории «Пулково» работает четыре парковки вместимостью 2449 парковочных мест. От двух из них — Р1 и Р2 — расстояние до центрального входа в терминалы составляет 100-150 метров, от парковки Р3 — 300 метров, от парковки Р4 — 500 метров. Стоимость остановки на привокзальной территории более чем на десять минут с 1 сентября составляет 700 рублей с 11-й по 30-ю минуту и далее 700 рублей за каждые 30 минут.

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