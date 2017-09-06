Будем здоровы (Питер Инфо)

Законопроект Роспотребнадзора о запрете производства и оборота порошкообразной спиртосодержащей продукции был одобрен правительством 1 сентября. В документе закрепили понятие порошкообразной продукции — «пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт».

В документе прописано, что сухой алкоголь потенциально опасен для здоровья и жизни человека, так как «дозировка и способ употребления порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя». В пример приводится употребление в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой и вдыхание.

За производство или продажу сухого алкоголя Роспотребнадзор предложил назначать административную ответственность — штраф от 5 до 20 тыс. рублей с конфискацией «предмета правонарушения». При этом штраф для должностных лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. Поправки собираются внести в два документа — закон «Об обороте спиртосодержащих жидкостей» и Кодекс об административных правонарушениях.

В конце июля стало известно, что в Минздраве России рассмотрят введение запрета на продажу спиртного в выходные дни. Оно может появиться в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает ведомство.

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