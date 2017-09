Происшествия (Питер Инфо)

Движение водного транспорта на двух каналах 5 и 6 сентября перекрыто из-за съёмок полнометражного фильма под рабочим названием «Легенды Петербурга. Ключ времени». О перекрытии каналов сообщила пресс-служба комитета по транспорту администрации Петербурга.

В вечерние и ночные часы из-за съёмок закрыты следующие участки водных путей Санкт-Петербурга: участок канала Грибоедова от Могилёвского моста до Красногвардейского моста; участок Крюкова канала от Старо-Никольского моста до Кашина моста.

Интересно, что ровно месяц назад движение транспорта в Петербурге перекрывалось из-за съёмок другого фильма. Так, в выходные дни 5 и 6 августа в центре Северной столицы «Ленфильм» проводил съёмки художественного фильма See you soon («До скорой встречи») о звезде футбола. В связи с этим закрывали Дворцовый мост. Правда, тогда движение транспорта по Дворцовому перекрывалось только в утреннее время − с 04:50 до 08:00. Тогда же из-за разводки моста в связи с проведением киносъёмок были изменены маршруты утренних троллейбусов №№ 1, 7, 10, 11.

Источник: Газета Chaspik

