Cпорт (Питер Инфо)

22-летний бразилец Педро Роша занимался в общей группе. Перед началом его поприветствовали игроки команды и Массимо Каррера, главный тренер, сообщает СПОРТ-ЭКСПРЕСС.

Напоминаем, Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. "Спартак" заплатил за нападающего 12 миллионов евро. Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан на 4 года.

Источник: Молнет.ru

.