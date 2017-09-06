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Cпорт (Питер Инфо)
Сегодня состоялась первая тренировка Педро Роша Невеш со "Спартаком"
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22-летний бразилец Педро Роша занимался в общей группе. Перед началом его поприветствовали игроки команды и Массимо Каррера, главный тренер, сообщает СПОРТ-ЭКСПРЕСС.
Напоминаем, Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. "Спартак" заплатил за нападающего 12 миллионов евро. Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан на 4 года.
Источник: Молнет.ru.
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