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Cпорт (Питер Инфо)

Сегодня состоялась первая тренировка Педро Роша Невеш со 'Спартаком'

Сегодня состоялась первая тренировка Педро Роша Невеш со "Спартаком"

Городской портал 06 сентября 2017г., 17:46

Бразильский нападающий прилетел в русский клуб "Спартак"

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22-летний бразилец Педро Роша занимался в общей группе. Перед началом его поприветствовали игроки команды и Массимо Каррера, главный тренер, сообщает СПОРТ-ЭКСПРЕСС.

Напоминаем, Роша перешел в московский клуб из "Гремиу" в последний день трансферного окна. "Спартак" заплатил за нападающего 12 миллионов евро. Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан на 4 года.

Источник: Молнет.ru

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