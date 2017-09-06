Личный бюджет (Питер Инфо)
Холостяцкая корзинка не бивалютная!
Наверное скоро в Петербурге в каждой комнатенке народится по мальчонке. 21 августа -4 сентября презервативы выросли в цене, упаковка-136,26 руб.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Существенно подорожали также пельмени и сыр на 10,81 рублей и 11,92 рублей соответственно. Так, за упаковку пельменей в среднем придется отдать около 370,43 рублей, за 1 килограмм сыра «Российский» — порядка 356,53 рублей. Дороже теперь стоят греча и макароны – 84,88 рублей и 46,95 рублей.
Между тем сэкономить получится на рисе и водке. За прошедшие две недели они подешевели почти на 4 рубля. Буханку хлеба также теперь можно купить дешевле – за 50,13 рублей. Кефир упал в цене на 1,47 рублей и стоит 64,51 рубля за бутылку, а упаковка майонеза весом 200 г подешевела на 50 копеек до 38,58 рублей.
«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы будем следить за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.
Источник: Агентство Бизнес Новостей.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.