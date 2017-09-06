Здесь интересно (Питер Инфо)

По словам режиссера, сериал будет состоять из четырех серий. Канал, на котором будет показана премьера, пока не определен.

Полный метр картины «Матильда» выйдет на экраны 26 октября, а телепремьера пройдет позднее на Первом канале.

31 августа студию Учителя в Петербурге забросали «коктейлями Молотова». Тогда сообщалось, что акция могла быть связана с закрытым показом фильма «Матильда».

Претензии к фильму Учителя «Матильда» возникли после того, как осенью 2016 года был показан трейлер картины. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, еще не вышедший на экраны фильм унижает образ канонизированного РПЦ императора Николая II и оскорбляет чувства верующих. 10 августа Минкульт России выдал прокатное удостоверение киноленте.

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