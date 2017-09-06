Издательство Эксмо объявило о выходе нового, 15-го по счету романа Виктора Пелевина. Точная дата выхода пока не известна, о сюжете также данных нет. Известно, что называться роман будет «iPhuck 10».

В описании романа есть только хештэги #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #тыполюбитьзаставиласебя,чтобыплеснутьмневдушучернымядом.

Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, в том числе «Малого Букера» и «Национального бестселлера». В сентябре 2016 года после презентации его 14-й книги «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» в социальных сетях появились слухи о его смерти.