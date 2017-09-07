Все они будут рассмотрены и приняты Госдумой в первоочередном порядке. При этом среди правительственных законопроектов есть немало

спорных. Один из них, который еще в 2016 году был подготовлен Минтрансом и предусматривает введение платного въезда в города, как ожидается, будет принят депутатами уже в ноябре.

Напомним, в первом чтении этот проект был одобрен депутатами в декабре прошлого года. С тех пор его прохождение через Госдуму застопорилось, в том числе из-за позиции государственно-правового управления президента (ГПУ), которое разглядело в будущем законе коррупционный потенциал.

Если закон примут в нынешнем виде, местные власти смогут вводить платный въезд в города и ограничивать на свое усмотрение движение по любым дорогам. Делается это под предлогом борьбы с дорожными пробками. При этом плату за проезд предлагается устанавливать в зависимости от вида транспорта, времени суток, дней недели и т. д. В то же время в законопроекте есть норма, обязующая власти обеспечивать альтернативный маршрут для автомобилистов. Помимо этого, документ содержит различные требования к организации платных парковок.

Пока неясно, в каком виде закон будет принят Госдумой. Весной отдельные депутаты из «Единой России» уверяли, что плату смогут устанавливать только для въезда в исторические центры городов, а некоторые из них и вовсе заявляли об исчезновении скандальной нормы из проекта. В действительности же итоговая версия документа не согласована до сих пор.

Очередной миной замедленного действия может оказаться и запланированный Госдумой к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект о фактической отмене публичных слушаний при решении градостроительных вопросов. Законопроект был разработан Минстроем и внесен в Госдуму еще весной, но депутаты решили повременить с его обсуждением до поздней осени.

Чиновники предлагают проводить публичные слушания заочно — через интернет. Очевидно, что таким способом им удастся оградить себя от неудобных вопросов и возмущения граждан, которым, например, вместо детской площадки предлагают построить под окнами завод.

Законопроект уже получил поддержку всех профильных думских комитетов, хотя формально депутаты пытались сопротивляться принятию этого закона — создавали рабочие группы, вступали в диалог с чиновниками и т. д. Однако все их усилия смягчить действие будущего закона, скорее всего, сведутся к тому, что действующую ныне форму проведения публичных слушаний не отменят, а сделают «альтернативной», то есть оставят на усмотрение местных властей.

В спорах с правительством, которые, судя по всему, завершатся не в пользу депутатов, пройдет предстоящее принятие Госдумой также законопроектов о капремонте домов и об ответственном обращении с животными. Напомним, последний законопроект депутаты пытаются принять аж с 2010 года и переносят его обсуждение уже в седьмой раз. Формально это сделано по просьбе правительства, неофициально в Госдуме поговаривают, что дело может закончиться введением налога на домашних питомцев.

Депутатам и чиновникам также предстоит преодолеть разногласия по так называемым отраслевым законам. Так, в кулуарах развернется борьба вокруг принятия во втором чтении законопроектов об обязательной классификации объектов туристской индустрии, новых требованиях к продаже товаров через сайты-агрегаторы и т. д.

Что касается законопроектов, разработанных самими депутатами, то значительная их часть уже запланирована к отклонению. Во многом это касается явно популистских предложений — вроде освобождения отдельных категорий граждан от уплаты налогов, повышения пособий по уходу за детьми или запрета для супермаркетов выставлять алкоголь на виду. Но есть и интересные инициативы, особенно антикоррупционного плана, которые по понятным причинам не будут поддержаны на Охотном ряду.

Между тем, уже осенью в Госдуму может поступить обновленный вариант так называемого «законопроекта о цензуре в соцсетях». Авторы первоначальной версии этого документа, депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских, предложили наказывать соцсети за распространение «недостоверных» и противоправных постов. Если закон примут, каждая социальная сеть обязана будет создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган — «оператора социальной сети». По задумке авторов, любой желающий сможет пожаловаться этому оператору на не понравившийся ему пост, а тот будет обязан заблокировать его в течение суток. Но самое интересное в том, что операторов соцсетей хотят использовать как хранилище для таких жалоб, чтобы затем разбираться с «обидчиками» в судах.

Концепцию законопроекта ранее поддержали не только во фракции «Единая Россия», но и в профильном комитете, а также в правительстве. По слухам, за «стоп-кран» потянули в том же ГПУ президента, однако это вовсе не означает, что на инициативе поставлен крест.

Елена Земскова